İsrail Güvenlik Kabinesinin önceki gece verdiği karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörleri söken polis, kapılarda kalan demir korkulukları da kaldırdı.
Korkulukların kalkmasının ardından Mescid-i Aksa'nın Aslanlı kapısında toplanan Kudüs halkı kutlama yaptı.
Öte yandan bu gelişmenin ardından Mescid-i Aksa'da ibadete başlama kararı alındı.
İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'nın çevresindeki kısıtlamaları kaldırmasının ardından Müslüman liderler yeniden Aksa'ya döneceklerini açıkladı.
Kudüs'teki Müslümanlar yaklaşık 2 haftadır, Mescid-i Aksa'nın dışında namaz kılıyordu.
ulusal.com.tr
İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapısındaki demir korkulukları kaldırdı. Bu karar sonrası Müslüman liderler, Mescid-i Aksa'da ibadete başlama kararı aldı.
İsrail Güvenlik Kabinesinin önceki gece verdiği karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörleri söken polis, kapılarda kalan demir korkulukları da kaldırdı.
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