Türkeş'ten sert tepki
Türkeş'ten sert tepki
Eski milletvekili için 22.5 yıl hapis istemi
Eski milletvekili için 22.5 yıl hapis istemi
Sevan Nişanyan'ın nereye kaçtığı belli oldu
Sevan Nişanyan'ın nereye kaçtığı belli oldu
PKK'lı teröristler yol kesip, TIR yaktı
PKK'lı teröristler yol kesip, TIR yaktı

Mescid-i Aksa'daki korkuluklar kaldırıldı

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapısındaki demir korkulukları kaldırdı. Bu karar sonrası Müslüman liderler, Mescid-i Aksa'da ibadete başlama kararı aldı.

Mescid-i Aksa'daki korkuluklar kaldırıldı

İsrail Güvenlik Kabinesinin önceki gece verdiği karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörleri söken polis, kapılarda kalan demir korkulukları da kaldırdı.

Korkulukların kalkmasının ardından Mescid-i Aksa'nın Aslanlı kapısında toplanan Kudüs halkı kutlama yaptı.

Öte yandan bu gelişmenin ardından Mescid-i Aksa'da ibadete başlama kararı alındı.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'nın çevresindeki kısıtlamaları kaldırmasının ardından Müslüman liderler yeniden Aksa'ya döneceklerini açıkladı.

Kudüs'teki Müslümanlar yaklaşık 2 haftadır, Mescid-i Aksa'nın dışında namaz kılıyordu.


ulusal.com.tr

Etiketler; #mescid-i aksa #israil #Kudüs
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Ford, üretime ara veriyor
Sonraki Haber
TÜBİTAK UME'den eğitim atağı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.