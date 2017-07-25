İsrail hükümeti, Kudüs'te geri adım attı ancak işgal daha teknolojik yöntemlerle devam edecek. Krize neden olan metal dedektörler Mescid-i Aksa'nın girişinden kaldırıldı. İsrail Güvenlik Kabinesi, ileri teknolojiyi kullanarak başka önlemler almaya karar verdi. Birleşmiş Milletler de Kudüs'te cuma gününe kadar çözülmesi gerektiğini açıkladı.

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İsrail Güvenlik Kabinesi, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın girişine yerleştirilen metal dedektörlerinin kaldırılmasını kararlaştırdı.



Kararın hemen ardından İsrail güvenlik güçleri metal dedektörlerini kaldırmaya başladı.



İsrailli yetkililer dedektörlerin yerine gelişmiş teknolojik araçlar yerleştirileceğini açıkladı.



Filistinliler kararın ardından Mescid-i Aksa'ya girip girmeme kararını bugün verecek.



Öte yandan cemaat sabah namazını yine içeri girmeyerek Mescid-i Aksa'nın kapısında kıldı.



Dedektörlerin söküldüğü saatlerde ise İsrail polisi Aslanlı Kapı'da toplanan Filistinli gençlere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.



Mescid-i Aksa'da yaşanan çatışmalar Birleşmiş Milletler'in de gündemindeydi.



Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, "Gerginliğin cuma gününe kadar son bulmaması durumunda krizin derinleşeceğini" söyledi.



Mladenov ayrıca, "İşgalci güç İsrail'in uluslararası insan hakları ve insani hukuk çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor" dedi.



ulusal.com.tr