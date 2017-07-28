İsrail, Mescid-i Aksa'ya giriş için yaş sınırlaması getirdi. 50 yaşın altındaki Filistinli erkekler cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya giremeyecek. Öte yandan dünkü olaylarda yaralanan 113 Filistinli'den 1'i hayatını kaybetti.

Kudüs'teki gerilim sürüyor.



Filistinli Müslümanlar bugün Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılacaktı ancak İsrail, Mescid-i Aksa'ya 50 yaşın altındaki erkeklerin alınmayacağını açıkladı.



Açıklamada, 50 yaşın üstündeki erkekler ve her yaştan kadının Mescid-i Aksa'ya girebileceği belirtildi.



İsrail ayrıca Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesine ek polis güçleri de konuşlandırdı. Bazı yolların ise kapatılacağı öğrenildi. Kararın yeni protestolara neden olabileceği düşünülüyor.



Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'den ise cuma namazı açıklaması geldi. "Filistinliler cuma namazı için Aksa'da toplanacak" diyen Maliki, İsrail'in cemaate müdahale ederek Filistinlilerin sevinçlerini kursağında bırakmak istediğini söyledi.



Filistinli Müslümanlar dün 13 gün aradan sonra ilk kez Mescid-i Aksa'da namaz kılmıştı. Ancak İsrail askerleri kapıların hepsinin aynı anda açılmamasını protesto eden Filistinlilere müdahale etmişti. Olaylarda 113 kişi yaralanmış, durumu ağır olan bir kişi hayatını kaybetmişti.



ulusal.com.tr