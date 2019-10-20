Milyonlar Erbain törenleri için Irak'ta
Irak'ın Kerbela kentinde gerçekleşen Erbain törenleri milyonlarca müslümanı bir araya getirdi. Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in türbesinde gerçekleşen törenlere Türkiye'den 20 binin üzerinde ziyaretçi katıldı. Türk ziyaretçilerin duaları sınır içinde ve ötesinde terörle mücadele eden Mehmetçik içindi.
DÜNYA 20.10.2019, 18:41
Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yoldaşının Kerbela'da Emevi Halifesi Yezid tarafından katledilmesinin 40'ıncı gün yıl dönümü törenleri için milyonlarca Müslüman Irak'a akın etti.
"Erbain" törenleri adı verilen anma etkinliği için 60'dan fazla ülkeden 20 milyon müslüman Kerbela'da buluştu.
Necef kentinden başlayan Erbain yürüyüşü Kerbela kentinde sona erdi.
Törenlere Türkiye'den de 20 bin'in üzerinde katılımcı olduğu gözlendi.
Ulusal Kanal'ın mikrofon uzattığı Türk ziyaretçilerin dualarında ve gönüllerinde terörle mücadele eden kahraman Mehmetçik vardı.
ulusal.com.tr
HABER: YAKUP ASLAN
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