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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den "terör saldırısı" uyarısı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, olabilecek terör saldırılarına karşı güvenlik güçlerini dikkatli olmaya çağırdı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den "terör saldırısı" uyarısı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Vakıflar Bakanlığı'nın Kadir Gecesi münasebetiyle düzenlediği programda yaptığı konuşmada, terör saldırısı olabileceği uyarısında bulunarak, güvenlik güçlerini dikkatli olmaya çağırdı.

 Sisi, devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında, "Bütün Mısır halkına ve güvenlik güçlerine sesleniyorum. Lütfen bugünlerde dikkatli olunuz. Bu dönem genelde kötülüğün mevsimidir. İstikrar ve güvenliğimize kastedenler boş durmuyor. Şer odakları daima mutlu günlerimizi zehir etmek için fırsat kolluyor." ifadelerini kullandı.

 Cami ve kilise gibi ibadet yerleri ile hassas devlet kurumlarında güvenliğin en iyi şekilde sağlamasını isteyen Sisi, önümüzdeki günlerde güvenlik güçlerine uyanık olmaları çağrısında bulundu.

 Mısır'ın Tanta ve İskenderiye kentlerinde 9 Nisan'da iki kiliseye düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişi hayatını kaybetmişti. 


Kaynak: AA
Etiketler; #mısır cumhurbaşkanı Sisi #Abdulfettah es-Sisi #Vakıflar Bakanlığı #kadir gecesi
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