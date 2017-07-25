Mısır gazetelerinin haberlerine göre Kuzey Sinada askeri bir karakolu hedef alan bombalı araç, hedefine 200 metre kala Mısır tankı tarafından engellenmesinin ardından patladı.
Askeri sözcü, araçta 100 kilodan fazla patlayıcı madde bulunduğunu belirtirken saldırının ne zaman gerçekleştiği konusunda açıklama yapmadı.
Mısır'da Sina Yarımadasının kuzeyinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ikisi çocuk yedi sivil yaşamını yitirdi.
Mısır gazetelerinin haberlerine göre Kuzey Sinada askeri bir karakolu hedef alan bombalı araç, hedefine 200 metre kala Mısır tankı tarafından engellenmesinin ardından patladı.
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