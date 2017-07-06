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Mısır'da elektriğe yüzde 42 zam yapıldı

Mısır'da akaryakıt ve tüp gaza yapılan zamlardan sonra elektrik fiyatlarına da yüzde 18 ila 42,1 arasında değişen oranlarda zam yapıldığı duyuruldu.

Mısır'da elektriğe yüzde 42 zam yapıldı

Mısır'da elektrik fiyatlarına yüzde 18 ila 42,1 arasında değişen oranlarda zam yapıldığı duyuruldu.

Mısır'da benzine yüzde 55 zam yapıldı 
Mısır Elektrik Bakanı Muhammed Şakir, bugün başkent Kahire'de düzenlediği basın toplantısında, yedi ayrı fiyat tarifesi uygulanacağını ve yeni zamların bu ay itibarıyla geçerli olacağını söyledi.

Şakir, yeni ücretlendirmenin "elektrik kullanım miktarıyla" doğru orantılı olacağını ifade etti. Buna göre, ayda 0 ila 50 kilowatt arasında elektrik kullanan birinci gruba yüzde 18 zam yapılırken, ayda 1000 kilowatt elektrik ve daha fazlasını harcayan yedinci gruba yüzde 42,1 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.

Ülkede geçen hafta akaryakıt ve tüp gaza yüzde 5,6 ila yüzde 100 arasında zam yapılmıştı.

Mısır hükümeti 3 yılda verilecek olan 12 milyar dolarlık krediyi alabilmek için Uluslararası Para Fonunun (IMF) talepleri doğrultusunda sübvansiyonları azaltıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #mısır #elektrik #zam
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