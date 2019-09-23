Mısırlı aktör ve müteahhit Muhammed Ali'nin Cumhurbaşkanı Sisi'yi hedef aldığı videolar Mısır'da karşılık buldu. Sisi yönetimine karşı ilk kez sokaklarda gösteriler düzenlendi. Bazı kaynaklar sokak hareketinin arkasında Müslüman Kardeşler'in olduğunu iddia ediyor. Bazı kaynaklar ise "Gösterilerin halkın haklı tepkilerini yansıttığı" görüşünde.

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