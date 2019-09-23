Mısır'da hükümet ve Cumhurbaşkanı Sisi karşıtı gösteriler haftasonu boyunca devam etti.
İspanya'da yaşayan Mısırlı aktör ve müteahhit Muhammed Ali'nin sosyal medya üzerinden yayımladığı vidyolarla Mısır'ı karıştırdı.
Muhalif Muhammed Ali, vidyo paylaşımlarını İspanya'nın Barselona kentinden yaptı.
Ali x, paylaşımlarında yönetimle uzun süre çalıştığını ve ülkede son yıllarda yapılan yolsuzlukları bildiğini anlattı. Özellikle Cumhurbaşkanı Sisi'yi hedef aldı.
Mısırlı muhalif son olarak Mısır'ın Ehli ve Zemalik futbol takımları arasında oynanacak süper kupa maçının ardından eylem yapma çağrısında bulunmuştu. Ali'nin çağrısı Mısır sokaklarında karşılık buldu.
Mısırlılar sokaklarda yönetim karşıtı gösteriler düzenledi.
Son 6 yıldır oldukça nadir görülen gösterilerde çok sayıda eylemci gözaltına alındı.
Gösterilerde 400'e yakın kişi gözaltına alındı.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, gösterilerden kısa bir süre önce New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için ülkeden ayrılmıştı.
ulusal.com.tr
Mısırlı aktör ve müteahhit Muhammed Ali'nin Cumhurbaşkanı Sisi'yi hedef aldığı videolar Mısır'da karşılık buldu. Sisi yönetimine karşı ilk kez sokaklarda gösteriler düzenlendi. Bazı kaynaklar sokak hareketinin arkasında Müslüman Kardeşler'in olduğunu iddia ediyor. Bazı kaynaklar ise "Gösterilerin halkın haklı tepkilerini yansıttığı" görüşünde.
Mısır'da hükümet ve Cumhurbaşkanı Sisi karşıtı gösteriler haftasonu boyunca devam etti.