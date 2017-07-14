Kayyum atandı
Kayyum atandı
Vatan Partisi TSK'yı küçük düşüren afişleri kapattı!
Vatan Partisi TSK'yı küçük düşüren afişleri kapattı!
Ev sahibi FETÖ şüphelisi çıktı
Ev sahibi FETÖ şüphelisi çıktı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesi hazırlandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesi hazırlandı

Mısır'da silahlı saldırı: 5 polis öldü

Giza kentinde güvenlik noktasını hedef alan silahlı saldırıda 5 polis hayatını kaybetti.

Mısır'da silahlı saldırı: 5 polis öldü

Mısır'ın Giza kentinde güvenlik noktasını hedef alan silahlı saldırıda 5 polisin öldüğü bildirildi.
Sina Yarımadası'ndaki kontrol noktasına saldırıda 2 asker öldü

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, motosiklet kullanan kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler, Giza'nın Sakkara bölgesindeki arkeolojik alan yakınlarında bulunan bir güvenlik noktasını hedef aldı.

Saldırıda 5 polisin hayatını kaybettiği, bölgede arama tarama faaliyetlerinin başlatıldığı aktarıldı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #mısır #silahlı #saldırı #GİZA #GÜVENLİK NOKTASI
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Yeşilçam karakterleri duvarlarda hayat buldu
Sonraki Haber
Trabzonspor, Muhammet Demir'le yollarını ayırdı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.