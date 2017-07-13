Mısırlı Ummu Velid, 1979'da başladığı baba mesleği taksiciliği Kahire sokaklarında 38 yıldır severek yapıyor.

Mısırlı Ummu Velid, 1979 yılında başladığı baba mesleği taksiciliğe 38 yıldır severek devam ediyor.



Genç yaşta direksiyon başında geçen Ummu Velid, altmış yaşına rağmen yıllarca beyaz taksisiyle başkent Kahire sokaklarında yolcu taşıyor.

Gerçek adını kullanmayan Ummu Velid, kendisini Arap kültüründe annelerin çocuğunun adına atfen isimlendirilmesi geleneğine binaen vefat eden oğlu anısına "Velid'in Annesi" olarak tanıtıyor.







AA muhabirine konuşan Ummu Velid, babasının taksici olduğunu, kendisinin de evlenmeden önce ailesinin geçimine katkıda bulunmak için 1979'da bu mesleğe başladığını belirtti.



Taksiciliğin daha çok erkek işi olduğunu aktaran Ummu Velid, "Müşterilerim, erkek işi yapmama rağmen bana saygı gösteriyor. Yoldan geçenlerden bazen şaşkınlıklarını bazen de takdirlerini belirten sözler işitiyorum." ifadelerini kullandı.







Mesleğinin zorluklarına değinen Ummu Velid, bazı kötü olaylara maruz kaldığını söyleyerek, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz yıllarda bir akşam taksiye 3 genç bindi. Yolcuları indireceğim yere geldiğimizde biri bana saldırıp arabadan inmeye zorladı ve anahtarı istedi. Diğeri de bıçak çıkardı. Aralarından yaralı olarak ancak kurtulabildim. Bir kere de yolculardan biri beni otelde bira içmeye davet etti. Ben de ona tamam dedim ve en yakın karakolda durup onu polise teslim ettim."



Ummu Velid, zorluklara rağmen 38 yıldan beri mesleğini severek yaptığını dile getirdi.

