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Mısır'da bombalı saldırı: 9 ölü

Mısır'ın Ariş kentinde düzenlenen bombalı saldırıda bir polis ile 8 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Mısır'da bombalı saldırı: 9 ölü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki Ariş kentinde yola döşenmiş patlayıcı, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak etti.

Patlama sonucu Ahmed Adil (25) adlı polis şefi ile saldırı sırasında araçlarıyla bölgeden geçmekte olan ikisi kadın biri çocuk 8 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Olayda 4 sivilin de yaralandığı bildirildi. Saldırıyı henüz üstelenen olmadı.

Mısır'ın kuzeyindeki Sina'da Kasım 2014'te terör örgütü IŞİD'e biat ettiğini duyuran ve adını Sina Vilayeti olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu biliniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #mısır #bombalı saldırı #Aris
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