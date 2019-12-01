Mont Blanc’da çığ felaketi

Avrupa Alpleri’nde kış sporları sezonu açıldı. Üzücü haber de beraberinde geldi.

İtalya’nın kuzeybatısında Valle d’Aosta Bölgesindeki kayak merkesinde çığ meydana geldi. 2 kayakçının hayatını kaybetti.

Mont Blanc’da yaşanan felakette 3 İtalyan’ın kayak yaptığı sırada çığ düştüğü belirtildi. İki kayakçı çığın altında kalırken, üçüncü kayakçı kaçmayı başardı.

Kurtarma ekipleri iki kayakçının cansız bedenlerine helikopter ile ulaştı.

Avrupa’nın en yüksek dağı olan Mont Blanc’ın İtalya tarafındaki Valle d’Aosta Bölgesinde her yıl 900 civarında kurtarma operasyonu yapılıyor. Turistleri kendisine çeken Mont Blanc, Avrupa'nın en ölümcül dağı olma özelliğini taşıyor. Her yıl ortalama 50 kişi Mont Blanc’da hayatını kaybediyor.



ulusal.com.tr