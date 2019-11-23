Morales'e ve taraftarlarına baskılar sürüyor

Bolivya Başsavcılığı, Meksika’ya iltica eden Sosyalist lider Evo Morales hakkında soruşma başlattı. Başsavcılık Morales’i "geçici hükümeti devirmek ve teröre destek" olmakla suçluyor.

Suçlamanın kaynağı ise Jeanine Anez’in, Morales'e ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydı.

Morales'in, söz konusu ses kaydında "Halka zarar vermemek için barikatların dikkatlice kurulması lazım. Irkçı ve darbeci diktatörlükle sıkı bir şekilde mücadele etmeliyiz" sözlerini sarf ettiği öne sürüldü.

Evo Morales ise Twitter'da yaptığı paylaşımda, iddialara ilişkin videoyu "montaj" olarak nitelendirdi. "Son günlerde kurşunlarla öldürülen 30 kardeşimizin nedeni araştırılmıyor" dedi.

Öte yandan Bolivya’da Morales taraftarı sosyalistlere polis baskısı devam ediyor.

Başkent La Paz’da cenazeleriyle yürümek isteyen protestoculara polis müdahale etti.

El Alto'da polis operasyonunda hayatını kaybeden 9 kişi için başkent La Paz'da adalet yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe şiddetle müdahale eden polis, protestocuları dağıttı.

2 saat süren gazlı müdahalesi nedeniyle gruptakiler ve çevredeki birçok kişi fenalık geçirdi. Aralarında küçük bir kız çocuğunun da bulundu 4 kişinin hafif yaralandığı olaylarda 8 kişi gözaltına alındı.

ulusal.com.tr