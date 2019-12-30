Morales kritik tarihi açıkladı

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, seçimlerde yarışacak adayını 19 Ocak'ta açıklayacak.

Ordunun ve muhalefetin baskısıyla görevinden istifa eden Morales, Sosyalizm Hareketi Partisi'nin adayını destekleyeceğini duyurmuştu. Merakla beklenen adayın açıklanacağı tarihi Morales kamuoyu ile paylaştı.

Evo Morales, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te basın toplantısı düzenledi. Açıklamayı, Sosyalizm Hareketi Partisi MAS'ın eyalet yöneticileriyle görüşmesinin ardından yaptı.

Eskiden liderliğini yürüttüğü MAS'ın kampanya yöneticiliğini üstlenen Morales, başkan adayının henüz belli olmadığını ancak MAS'ın anketlerde önde olduğunu söyledi.

Bolivya'da düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinde MAS'ı temsil edecek aday, 19 Ocak'ta düzenlenecek kongreyle belirlenecek.

Morales, MAS'taki iç çekişme sinyallerine ilişkin de değerlendirme yaptı. Eski Devlet Başkanı, partinin birlik içinde olduğunu ve partide yeniden yapılanmanın değil güçlü durmanın zamanı olduğunu sözlerine ekledi.

ulusal.com.tr