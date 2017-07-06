"Türkiye Afrin operasyonuna Rusya'nın tavrı ne olacak?" işte bu soruya yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "tutumumuz hep aynıydı" dedi, "Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne tüm aktörlerin saygılı olması gerektiğini" söyledi. Rus sözcü ayrıca, terör gruplarının bölgede kimyasal saldırı hazırlığında olduğunu belirtti.

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Türkiye'nin Afrin'e operasyonu gündemde. Peki Rusya'nın tavrı ne? Rus Dışişleri sözcüsü Moskova'nın tutumunu açıkladı.



Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, olası bir operasyona ilişkin yumuşak bir tonda konuştu. "Suriye'nin Egemenlik ve toprak bütünlüğüne tüm aktörler saygılı olmalı" dedi.



Rus sözcü, Amerika'nın Suriye'ye saldırı planını da açıkladı. Kimyasal saldırı yalanıyla bombardımanların meşru gösterilme hedefinin olduğunu vurguladı.



Zaharova, ellerinde, Suriye'deki terörist grupların, provokasyon hazırlığında olduğuna ilişkin bilgiler bulunduğunu söyledi.



Kimyasal hazırlığının adresi konusunda da ipuçları veren sözcü, Doğu Guta'yı işaret etti. Benzer provokasyonların, Suriye'nin doğu kesimleri ile kuzeyinde olması ihtimalini de dışlamadıklarını belirtti. Bu bölgelerde Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail'in kontrol ettiği silahları grupların faaliyet gösterdiğinin altını çizdi.



ulusal.com.tr