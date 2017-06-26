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Moskova havalimanında bir Türk ölü bulundu

Rusya’nın başkenti Moskova’da Uluslararası Vnukovo Havalimanı’nda, otoparkta bir Türk vatandaşın ölü bulunduğu iddia edildi.

Moskova havalimanında bir Türk ölü bulundu

Rus ulusal kanalı Ren Tv'nin haberine göre, yaklaşık bir ay önce kimliği henüz açıklanmayan Türk vatandaşın ceseti Vnukovo Havalimanı otoparkında bir araçta bulundu.

Habere göre, Moskova'ya uçakla gelen Türk vatandaşı havalimanına yakın araçta aniden hayatını kaybetti. Vatandaşın oğlu, babasının kanser hastası olduğunu söyledi.

Rus güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı./Sputnik

Etiketler; #moskova #havalimanı #türk #Vnukovo Havalimanı
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