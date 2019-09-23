Rusya'nın başkenti Moskova ışıklar içinde! 9. Uluslararası Moskova Işık Çemberi festivali, gözalıcı görüntülerle başladı.

Binlerce kişi, bu muhteşem görüntü için biraraya geldi.



Rusya'nın başkenti, 9. Uluslararası Moskova Işık Çemberi Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.



Kürek Kanalı'nda yapılan açılış töreninde görsel şölen yaşandı.



Işık ve ateş sistemleriyle müzik eşliğinde yapılan "Yedi Nota" gösterisi büyük beğeni topladı.



Program sonunda ise havai fişek gösterisi düzenlendi.



Festival geçen sene, lazer video projeksiyonu ve aynı anda birçok ışığın yakılması ile Guiness Rekorlar Kitabı'na girmişti.



Uluslararası Moskova Işık Çemberi festivali, Moskova'nın çeşitli yerlerinde 24 Eylül'e kadar devam edecek.





ulusal.com.tr

