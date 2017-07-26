Polis, her yerde aranan saldırganı olay yerinden yaklaşık 55 km. uzaklıktaki Zürih kenti yakınında yakaladı. İfadesi alınan saldırgan gözaltında tutuluyor.
Motorlu testereyle İsviçre’nin Schaffhausen kentinde dün beş kişiyi yaralayan İsviçre’li Saldırgan Franz Wrousis (51), yerel saatle akşam 21.00 (TSİ 22.00) sıralarında yakalandı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.