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Motorlu testereli saldırgan yakalandı

Motorlu testereyle İsviçre’nin Schaffhausen kentinde dün beş kişiyi yaralayan İsviçre’li Saldırgan Franz Wrousis (51), yerel saatle akşam 21.00 (TSİ 22.00) sıralarında yakalandı.

Motorlu testereli saldırgan yakalandı

Polis, her yerde aranan saldırganı olay yerinden yaklaşık 55 km. uzaklıktaki Zürih kenti yakınında yakaladı. İfadesi alınan saldırgan gözaltında tutuluyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #motor #testere #saldırgan #isviçre #schaffhausen #kent
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