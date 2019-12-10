Muhammed Ali Hekim Irak'ta yaşananları Ulusal Kanal'a değerlendirdi

Güney vilayetlerinde başlayıp başkent Bağdat'a sıçrayan porotesto eylemleri devam ediyor. Sokak eylemlerindeki puslu hava ve provokatif eylemler Irak'taki belirsizliği arttırıyor.

Bir taraf, yaşanan süreçten İran'ı sorumlu tutarken bir diğer taraf ABD-İsrail ve Körfez cephesini suçluyor.

Irak Al Neql Haber Ajansı Tahran temsilcisi Muhammed Ali Hekim, ülkesinda yaşanan sürece ilişkin Ulusal Kanal'ın sorularını yanıtladı.

Irak'ta gelinen süreçten İran'ı sorumlu tutan görüşleri de değerlendiren Hekim, bu tezlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Muhammet Ali Hekim, ABD ve İsrail'in Irak'ın bölünmesi yönünde plandan vazgeçmediğine dikkat çekiyor.

Iraklı Gazeteciye göre, karanlık güçler, ülkede etnik ve mezhepsel çatışmayı hedefliyor.

Çözümün bölgesel işbirliği ile mümkün olabileceğine dikkat çeken Muhammed Ali Hekim, aksi halde "yıkıcı savaş" olabileceğine dikkat çekti.

HABER-KAMERA: YAKUP ASLAN

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