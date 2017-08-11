Bir deniz çıkartmasını anımsatan bu görüntüler, İspanya'nın Sevilla şehrinden.
Kentin 200 kilometre ötesinde bulunan meşhur Alman Plajı'nda, turistlerin sere serpe güneşlendiği bir sırada, denizden yaklaşan bir zodyak bot görülüyor.
Süratla sahile doğru yaklaşan bottan çok geçmeden yaklaşık 30 mülteci kıyıya yanaşıyor.
Fas'tan geldikleri belirtilen mülteciler, İspanya'ya ulaşmanın sevincini çığlık atartak ve dans ederek kutluyor.
Turistlerin şaşkın bakışları arasında bottan inen sığınmacılar, sahildeki turistlerden biri tarafından görüntülendi.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.