Dünya ikinci dünya savaşından bu yana en büyük mülteci akınıyla karşı karşıya. Trajedilere her gün bir yenisi ekleniyor ancak mülteciler bu kez hayatta kalmayı başardılar. Faslı mültecilerin karaya ulaşma görüntüleri, İspanya'nın turistik bir bölgesinde kayda alındı.

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