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Mülteciler bu kez hayatta kalmayı başardılar

Dünya ikinci dünya savaşından bu yana en büyük mülteci akınıyla karşı karşıya. Trajedilere her gün bir yenisi ekleniyor ancak mülteciler bu kez hayatta kalmayı başardılar. Faslı mültecilerin karaya ulaşma görüntüleri, İspanya'nın turistik bir bölgesinde kayda alındı.

Mülteciler bu kez hayatta kalmayı başardılar
Bir deniz çıkartmasını anımsatan bu görüntüler, İspanya'nın Sevilla şehrinden.

Kentin 200 kilometre ötesinde bulunan meşhur Alman Plajı'nda,  turistlerin sere serpe güneşlendiği bir sırada, denizden yaklaşan bir zodyak bot görülüyor.

Süratla sahile doğru yaklaşan bottan çok geçmeden yaklaşık 30 mülteci kıyıya yanaşıyor.

Fas'tan geldikleri belirtilen mülteciler, İspanya'ya ulaşmanın sevincini çığlık atartak ve dans ederek kutluyor.

Turistlerin şaşkın bakışları arasında bottan inen sığınmacılar, sahildeki turistlerden biri tarafından görüntülendi.



ulusal.com.tr
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