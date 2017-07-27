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Müslüman liderlerden Mescid-i Aksa kararı!

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'nın çevresindeki kısıtlamaları kaldırmasının ardından Müslüman liderler yeniden Aksa'ya dönme kararı aldı.

Müslüman liderlerden Mescid-i Aksa kararı!

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'nın çevresindeki kısıtlamaları kaldırmasının ardından Müslüman liderler yeniden Aksa'ya dönme kararı aldı.

Kudüs'teki Müslümanlar yaklaşık 2 haftadır, Mescid-i Aksa'nın dışında namaz kılıyordu.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler; #mescid-i aksa #israil #Kudüs
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