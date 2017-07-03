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Musul'u IŞİD'ten kurtarma operasyonu

Irak güçleri Musul'un batısında iki semt ile iki camiyi daha terör örgütü DEAŞ'tan aldı

Musul'u IŞİD'ten kurtarma operasyonu

 Irak güçlerinin Musul'un batısındaki iki semt ile iki camiyi daha terör örgütü DEAŞ'tan aldığı bildirildi.

Savunma Bakanlığı'na bağlı Savaş Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik güçleri Musul'un batısındaki Valilik Bahçesi ve Bab'us- Saray semtleri ile Bilal Habeşi ve Bayaz camilerini DEAŞ'ın elinden aldı." denildi.

Öte yandan Irak federal polis güçlerinin Eski Musul bölgesinin güney cephesinde DEAŞ'lı teröristlerle çatışmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Söz konusu çatışmalarda 2'si keskin nişancı onlarca DEAŞ unsurunun öldürüldüğü, bomba yüklü bir araç ile 23 patlayıcının imha edilerek etkisiz hale getirildiği aktarıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #musul #ırak #deaş
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