"Kimse son olduğunu düşünmesin"
Musul'un terör örgütü IŞİD'den tamamen kurtarıldığı bildirildi
Musul'un terör örgütü IŞİD'den tamamen kurtarıldığı bildirildi
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Musul'un terör örgütü IŞİD'den tamamen kurtarıldığı bildirildi

Irak'ın Musul kenti IŞİD'den temizlendi. Kent merkezine giderek askerleri tebrik eden Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Irak ordusunun zaferini ilan etti.

Musul'un terör örgütü IŞİD'den tamamen kurtarıldığı bildirildi

3 yıl önce başlayan Musul operasyonu sona erdi.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, kent merkezine giderek IŞİD'e karşı Irak ordusunun zaferini ilan etti. İbadi, askerlerini de tebrik etti.

IŞİD'in 2014 yılında ele geçirerek sözde hilafeti ilan ettiği Musul'u geri almak için Ekim 2016'da operasyon başlatılmıştı. Irak ordusu liderliğindeki operasyona çeşitli gruplar destek vermişti. IŞİD karşıtı koalisyon da operasyonlara hava desteği sağlamıştı.

Irak hükümeti, Ocak ayında Doğu Musul'un tamamen "özgürleştirildiğini" açıklamıştı. Ancak kentin dar sokakları ve dolambaçlı yolları ile ünlü batı kesimini geri almak kolay olmadı.

Aylardır süren çatışmaların ardından Irak askerleri zaferlerini kutlamaya başladı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #musul #ışid
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