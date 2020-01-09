Nasrallah: ABD'nin planları çöktü

Amerika'nın suikastı ve İran'ın yanıtını değerlendirdi. ABD'nin bölgeden çıkarılması gerektiğini söyledi. Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah, açıklamalarda bulundu. Gündeminde İranlı General Süleymani ve Haşd Şabi Başkan yardımcısı Mühendis'e yönelik ABD saldırısı vardı. Nasrallah sözlerine, "Bu olayın gerçekleştiği gün yeni bir tarihin başlangıcıdır; sadece İran için değil, tüm bölge için." diye başladı. Ardından "Adil kısas ABD’nin bölgeden çıkarılması" ifadelerini kullandı.

Hasan Nasrallah, Amerika'nın İran planlarının çöktüğünü söyledi.

Washington yönetiminin Suriye'de başarısız olduğunu belirten Nasrallah, bölgede hala Amerikan askeri olma sebebinin petrol olduğunu vurguladı.

Hizbullah Lideri, ABD'nin dış politikasındaki başarısızlıkları anlattı.



ulusal.com.tr