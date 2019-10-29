NATO'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması
NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yılını kutladı.
DÜNYA 29.10.2019, 14:38
NATO, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Müttefik ülke Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Türkçe, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" ve ittifakın sloganı olan "Biz NATO'yuz" etiketleriyle paylaşılan mesajda, NATO'nun su altı kurtarma tatbikatlarında görev alan bir Türk deniz astsubayının hikayesine yer verildi.
NATO'ya kuruluşunun hemen ardından 1952'de üye olan Türkiye, ittifaka 2'nci büyük ordu olarak önemli katkılar sağlıyor.
Retweet to join us in celebrating our Ally ???????? #Turkey on #RepublicDay #29EkimCumhuriyetBayramı#WeAreNATO @TurkDelNATO pic.twitter.com/jKxO7TDNWD— NATO (@NATO) October 29, 2019
Kaynak: AA
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