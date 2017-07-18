NATO, Almanya ile Türkiye arasında yaşanan krizde arabulucu rolünü sürdüreceğini bildirerek Almanya'dan gelen Türkiye'ye baskı taleplerini geri çevirdi.

Alman milletvekillerinin Konya'daki NATO üssünde görevli Alman askerlerini ziyaretinin Türkiye tarafından ertelenmesi ile patlak veren gerilimde NATO'dan bir açıklama daha geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in sözcüsü Piers Cazalet, NATO genel merkezinin arabuluculuk rolünü sürdüreceğini vurgulayarak Almanya'dan gelen Türkiye'ye baskı yapılması taleplerini geri çevirmiş oldu.



NATO sözcüsü Brüksel'de yaptığı açıklamada, "iki tarafla da temasta bulunulduğunu" belirterek "konunun hızlı bir şekilde halledilebilmesini umduklarını" söyledi. Cazalet, müzakerelerin hedefinin "her iki taraf için de kabul edilebilir bir ziyaret tarihinin belirlenmesi" olması gerektiğini de belirterek Konya'da konuşlu AWACS keşif uçaklarının başka bir üsse kaydırılmasının şu an gündemde olmadığını vurguladı.



Alman Federal Meclisi Silahlı Kuvvetler Ombudsmanı Hans-Peter Bartels, Konya ile ilgili anlaşmazlıkta NATO'yu Almanya'ya destek vermeye çağırarak Türkiye'nin tavrını değiştirmemesi durumunda NATO üssünün başka bir partner ülkeye nakledilmesi çağrısında bulunmuştu./DW Türkçe