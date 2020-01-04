NATO'dan flaş Irak kararı
Süleymani suikasti sonrası güvenlik endişesi taşıyan ABD ve NATO, Irak'taki askeri faaliyetlerini durdurma kararı aldı.
Irak,'ta hukuksuzca General Kasım Süleymani ve beraberindekileri katleden ABD'yi güvenlik endişesi sardı.
Önce ABD ve koalisyon güçleri, ardından NATO Irak'ta askeri eğitim faaliyetlerini durdurma kararı aldı.
ABD'li general Pat White, "Yükselen tehdit" gerekçesiyle Irak güçlerine verilen askeri eğitimi askıya alındığını iletti.
Koalisyon güçlerine gönderilen mektupta "Talimat, Irak'ta İçsel Çözüm Operasyonu'nda yer alan tüm ortak ülkeler için geçerlidir" denildi.
Almanya da, ABD'nin Süleymani suikasti sonrası Irak'taki faliyetlerini şimdilik noktaladıklarını duyurdu.
Bu açıklamalara NATO da eklendi.
NATO Sözcüsü Vekili Dylan White, ABD yetkilileriyle Bağdat'taki süikast ve sonrasında yaşananlara ilişkin yakın irtibatın sürdüğünü aktardı.
Sözcü White, NATO'nun Irak eğitim misyonu kapsamında ülkede bulunan personelin güvenliğini sağlamak zorunda olduklarını söyledi.
ulusal.com.tr
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