NATO'nun Rusya'yı çevreleme planı

Sovyetler Birliği ile mücadele amacı ile kurulan Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO, Sovyetler Birliği'nin dağılması ile varlık amacını kaybetti.

Ancak, Atlanttik ittifakının insiyatifindeki örgüt, Soğuk Savaş sona erdikten sonra yeni bir vizyona yönelerek varlığını etkin bir şekilde sürdürdü.

Sovyetlerden sonra kurulan Rusya'yı kuşatma planları ve terör konusu NATO'nun yeni yol haritası oldu.

Türkiye'nin, NATO'da Baltık Savunma Planı'na ilk aşamada onay vermemesi, Atlantiğin "Rusya'yı çevreleme planını" yeniden gündeme getirdi.

Plan, üç baltık ülkesi Letonya, Litvanya ve Estonya'nın 2004'te NATO'ya dahil edilmesi ile, ivme artırdı. Amaç, Baltık bölgesini Rusya'ya kapamak için bir duvar örmekti.

Polonya ile Litvanya arasındaki Rus toprağı olan Kaliningrad'ın varlığı ve tarihten gelen ilişkiler nedeni ile endişeli olan Baltık ülkeleri, Hem NATO hem de Avrupa Birliği'ne alınarak, güvence elde etti.

Dünya'nın en büyük nükleer gücü Rusya'dan çekinen NATO'nun amacı, bölgeyi kontrol altında tutmak.

2 yılda bir yenilenen NATO kararları çerçevesinde, Baltık devletlerine üsler kurarak ve görev güçleri yerleştirilerek, Rusya'yı kıskaca almak hedefleniyor.

NATO'nun baltık planlarına Rusya açıktan karşı çıkıyor ve ulusal güvenliği açısından birinci dereceden tehdit olarak görüyor.

NATO'nun 70. yılında Londra'da görüşmeler yapılırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Putin, Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı'nın dağıldığını hatırlatarak, NATO'nun genişlemesinin ülkeye yönelik oluşturduğu tedidi dile getirdi.

ulusal.com.tr