NATO'ya ait bir F-16 savaş uçağı, Baltık Denizi'nin uluslararası karasuları üzerinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun uçağına yaklaşma girişiminde bulundu.

Şoygu'nun uçağında bulunan Sputnik muhabirinin aktardığına göre, son dönemde Rus jetlerinin diğer ülkelerin savaş uçaklarına sıkça önleme yaptığı Baltık Denizi üzerinde yeni bir 'karşılaşma' yaşandı.



Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun uçağı Kaliningrad'a doğru seyrettiği sırada NATO'ya bağlı bir F-16, bakanın uçağına yaklaşma girişiminde bulundu.







Şoygu'nun uçağına refakat eden Rus Su-27 tipi savaş uçağı, F-16 ile bakanın uçağı arasında girerek önleme yaptı.



'SU-27 SİLAHLARINI GÖSTERİNCE F-16 UZAKLAŞTI'



Su-27'nin kanatlarını hareket ettirerek silahlarını göstermesinin ardından F-16 yönünü değiştirdi ve bölgeden uzaklaştı.



RUSYA'DAN AÇIKLAMA



Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO'nun saldırgan eylemleri nedeniyle Rusya'nın batı bölgelerindeki askeri birlikleri güçlendirdiklerini söyledi.







Rusya'nın en batısındaki Kaliningrad'da Savunma Bakanlığı yetkilileriyle toplantı yapan Şoygu, bazı NATO ülkelerinin jeopolitik hedeflere ulaşmak için siyasi, istihbari ve ekonomik baskının yanı sıra askeri gücü de bir araç olarak kullandığını vurguladı.



'BATI SINIRLARIMIZDAKİ DURUM, NATO'NUN ASKERİ ETKİNLİĞİ NEDENİYLE KÖTÜYE GİDİYOR'



Şoygu, "Batılı meslektaşlarımızın bu eylemleri küresel güvenlik sisteminin çökertiyor, karşılıklı güvensizliği artırıyor ve bizi, başta batı bölgelerde olmak üzere, cevabi tedbirler almak zorunda bırakıyor. Bölgelerdeki birliklerimizi ve onları konuşlandırma sistemini güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Şoygu, Rusya'nın batı sınırlarındaki durumun İttifak'ın Doğu Avrupa'daki askeri etkinliğini artırması nedeniyle kötüye gittiğini kaydetti.



'NATO, 5 BİN ASKERİN BULUNDUĞU 4 TABUR KURMA ÇALIŞMALARINDA SONA GELDİ'



İttifak'ın Baltık ülkelerindeki varlığını artırdığına, askeri limanları, havaalanlarını ve diğer askeri tesisleri modernize ettiğine dikkat çeken Şoygu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Baltık ülkelerinde ve Polonya'da yaklaşık 5 bin askerin yer aldığı 4 tabur kurma çalışmaları sona geliyor. Ayrıca ABD, hava savunma sistemleri kurma çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Romanya'daki hava savunma sistemleri üssüne ilave olarak 2018'e doğru Polonya'daki benzer askeri tesisin hizmete sokulması planlanıyor."



'BATI BÖLGELERDE 30 TABUR VE BÖLÜK ANİ MUHAREBEYE HAZIR HALE GETİRİLDİ'



Şoygu, bu çerçevede Rusya'nın batısında 30 tabur ve bölüğün ani muharebeye hazır hale getirildiğini vurguladı. Şoygu, söz konusu bölük ve taburların gerekli askeri teçhizatla donatıldığını da belirtti.



'BATI BÖLGELERE YIL SONUNA KADAR 20 BİRLİK KONUŞLANDIRILACAK'



Bu arada Şoygu, yıl sonuna kadar batı bölgelerde 20 askeri birlik konuşlandırılacağını ifade etti./Sputnik