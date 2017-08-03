Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Irak'ı bölmeyi hedefleyen referandumla ilgili konuştu. Barzani, "Referandum amaç değil araç" dedi. Daha büyük hedeflerinin olduğunu söyledi.

Irak'ın kuzeyinde yapılacak referandum bir amaç değil araç. Planlanan hedef ise daha büyük...



Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Duhok kentindeki bir törende konuştu.



Bölgede daha daha büyük hedefleri olduğuna işaret eden Barzani, Irak'ı bölmeyi planlayan referandum ile ilgili açıklama yaptı.



Irak'ın düzgün bir ülke olacağından ümitleri olmadığını kaydenen Barzani, "Referandum bizim için bir amaç değil ancak daha büyük hedefe ulaşmamız için bir araçtır" ifadelerini kullandı.



Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı, tamamen çaresiz ve umutsuz kaldıklarını ifade ederken, "Tüm dünyaya kaderimizi tayin edebileceğimizi göstermemiz lazım" dedi.



ulusal.com.tr