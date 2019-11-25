NED Hong Kong’daki seçimlere müdahale etti mi?

Çin’in Hong Kong Özerk İdaresi’nde pazar günü yerel seçim yapıldı.

Belediye Meclisi’nin belirlendiği seçimlerde merkezi hükümetin karşısında yer alan isimler daha çok oy aldı.

Merkezi hükümet karşıtları 18 bölgeden 17'sini kazandı. Muhalifler, 452 sandalyeli mecliste 344 sandalye ile çoğunluğu ele geçirdi.

7 milyon 400 bin nüfuslu şehirde 2 milyon 940 bin kişi sandık başına gitti. Seçime katılım oranı yüzde 71,2 olarak açıklandı.

Meclis üyeleri genel seçimde yeni hükümeti oylayacak komitede yer alma hakkına sahip.

Belediye meclis üyeleri, hükümetin seçilmesinde söz sahibi olmalarının yanı sıra altyapı, sağlık ve ulaşım gibi kamu hizmetlerini yürütme görevini de üstleniyor.

Hong Kong İdari Amiri Carrie Lam, seçimlerin ardından açıklama yaptı. Seçimlere saygı duyduklarını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ise "Hong Kong'da ne olursa olsun Çin topraklarının parçası olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Hong Kong’da merkezi yönetim karşıtı siyasilerin başarı sağlamasında yaz başından bu yana devam eden eylemlerin etkisi büyük.

Çinli yöneticiler ise pek çok kez protestocuların ABD, İngiltere ve Almanya tarafından desteklendiklerini ifade etmişti.

Çinli People’s Daily China ABD’li “Demokrasi için Ulusal Yardım” kuruluşunun Hong Kong’daki göstericilere para aktardığını kanıtlayan bir vidyolu haber yayınladı.

Haberde Demokrasi için Ulusal Yardım kuruluşunun, kısa adıyla NED’in yabancı ülkelerdeki seçimlere nasıl müdahale ettiği aktarıldı.

CIA, yıllardır yabancı ülkelerin seçimlerine müdahale ediyordu. Ancak CIA operasyonları tepkiyle karşılanınca 1983’te NED kuruldu.

Sivil Toplum Kuruluşu gibi gözüken NED’in bütçesi ise ABD devleti tarafından finanse ediliyor. NED, demokrasi adı altında dünyanın dört bir yanında seçimlere müdahale ediyor. Galip çıkmasını istedikleri taraflara milyonlarca dolar para aktarıyor.

NED’in 1998’de Venezuela’da, 2002’de Haiti’de seçimlere müdahale ettiği biliniyor.

Çinli Gazete People’s Daily China , NED’in Hong Kong’daki eylemlere müdahale ettiğini iddia ediyor. ABD’li yetkililere ve NED raporlarına dayandırılan haberde NED’in Hong Kong’daki göstericilere 2017’den bu yana 10 milyon doların üzerinde para aktardığı ifade ediliyor.

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