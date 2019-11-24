Netanyahu'nun istifası istendi
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı eylem düzenlendi. 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açılmasına karar verilen Netanyahu'nun istifası istendi.
DÜNYA 24.11.2019, 20:04
İsrail'de Habima Meydanı'nda Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası istendi. Gösteriye yüzlerce kişi katıldı.
"Suç başbakanı yazılı" pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık "Netanyahu eve git", "Netanyahu istifa" sloganları attı.
Tel Aviv'deki gösteri, Netanyahu hakkında dava açılmasına karar verilmesinin ardından düzenlenen ilk büyük gösteri oldu.
Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmıştı. Bu olay ülkede büyük tepkilere neden olmuştu. Önümüzdeki günlerde Netanyahu karşıtı eylemlerin olacağı ön görülüyor.
ulusal.com.tr
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P