İsrail'de salı günü yapılan erken genel seçimde oyların yüzde 97'si sayıldı. Netanyahu'nun partisi Likud ikinci sıraya düştü. Mavi-Beyaz partisi seçimlerde birinci geldi. Netanyahu, Mavi-Beyaz lideri Benny Gantz'a koalisyon çağrısı yaptı. Gantz çağrıya mesafeli.

İsrail'de salı günü genel seçimler yapıldı.



Seçim sonuçları resmen açıklanmadı. Kesin olmayan sonuçlara göre, yarışa katılan 29 partiden sadece 9'u yüzde 3,25'lik seçim barajını aştı.



Başbakan Benjamin Netanyahu'nun partisi Likud seçimleri önde götürürken oylar sayıldıkça eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın (Beni Gantz) liderliğindeki Mavi Beyaz İttifakı öne geçti.



İsrail Merkez Seçim Komisyonu, 17 Eylül'de yenilenen seçimlerdeki oyların şu ana kadar yüzde 97'sinin sayıldığını duyurdu.



Son verilere göre Mavi-Beyaz 33, Likud ise 31 milletvekilini meclise gönderdi.



Seçim sonuçlarının ardından Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye yapacağı ziyareti iptal etti.



Netanyahu, Başbakanlık koltuğunu korumak için kendisinin lider olacağı geniş katılımlı koalisyon hükümeti kurmak amacıyla rakibi Gantz'a çağrıda bulundu.



Netanyahu yayınladığı vidyo mesajında "Benny, geniş katılımlı birlik hükümeti kurulması bize bağlı. Haydi bugün herhangi bir saatte buluşalım ve bu süreci ilerletelim. Üçüncü kez seçimlere gidemeyiz. Buna gerek yok. Tekrar seçime gitmeye karşıyım" şeklinde konuştu.



Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ise Netanyahu'nun çağrısına cevap verdi.



Gantz'ın konuşmasında Netanyahu'nun adını zikretmemesi dikkat çekti.



Gantz; "Şu ana kadar açıklanan sonuçlar, seçimi Mavi-Beyaz'ın kazandığını ortaya koydu. Benim başbakanlığımda geniş katılımlı ulusal birlik hükümeti kuracağım" dedi.



Gantz, "ancak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceklerini" söyledi.



Mavi-Beyaz lideri, koalisyon kurmak için meclise girmesi kesin gözüyle bakılan tüm partilerle görüşebileceklerini vurguladı.



Bu noktada Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz kilit öneme sahip. İsrail Evimiz'in şu an için mecliste sekiz vekil sandalyesi görünüyor.



ulusal.com.tr