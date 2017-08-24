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Netanyahu Putin ile görüştü

Türkiye-İran-Rusya yakınlaşmasından rahatsız olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Soçi’ye giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Netanyahu, Putin'e İran ile ilgili rahatsızlığını dile getirdi. Netanyahu, İran'ın Suriye krizini fırsat bilerek bölgedeki etkinliğini arttırdığını öne sürdü. Putin ise Netanyahu'ya kameralar karşısında yanıt vermedi.

Netanyahu Putin ile görüştü
Bölge ülkeleri terörle mücadelede ittifakı güçlendirirken, Tel Aviv'in rahatsızlığı da arttı. İsrail Başbakanı, Soçi'ye gitti, Putin ile görüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede İran rahatsızlığını dile getirdi.

Netanyahu, İran’ın Suriye krizini fırsat bilerek bölgedeki etkisini artırdığını ileri sürdü. MOSSAD yetkililerinin de katıldığı görüşmede, Netanyahu, "İran’ın bu çabası bence sadece İsrail’i değil, Ortadoğu ve hatta tüm dünya güvenliğini tehdit ediyor. " ifadelerini kullandı.

İsrail başbakanı, benzer çalışmaların Yemen ve Lübnan'da da Hizbullah üzerinden yürütüldüğünü iddia etti. 

Netanyahu’nun sözlerine Putin kameralar karşısında yanıt vermedi. 

ulusal.com.tr
Etiketler; #türkiye #vladimir
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