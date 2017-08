New York Belediye Başkanı de Blasio, eski ve bakımsız New York metrosunun yenilenmesi için yıllık geliri 500 bin doların üzerinde olanların daha fazla vergi ödemesini önerdi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, düzenlediği basın toplantısında, New York'un eskiyen metro sisteminin yenilenebilmesi için eyalette yıllık geliri 500 bin doların üzerinde olanların ödediği gelir vergisi oranının yüzde 3,9 dan yüzde 4,4 'e çıkarılmasını teklif etti.



Faturayı, işçi ailelere ve günlük metro kullanan ve artan toplu taşıma ücretlerinin baskısını hali hazırda üzerinde hissedenlere kesmek yerine "zengin New Yorkluların" biraz daha fazla vergi ödeyebileceğini belirten de Blasio, bu artışın, vergi mükelleflerinin yüzde 1'ini (yaklaşık 32 bin kişiyi) etkileyeceğini ve yılda 800 milyon dolar getireceğini söyledi.



Dünyanın en büyük ve en eski metro ağlarından New York metrosu, altyapı eksikliği, kirlilik ve bakımsızlık nedeniyle günlük ulaşımda sıkıntılar yaşatıyor.

Yaklaşık 390 kilometre uzunluğunda raylı sisteme sahip New York metrosunda hala 80 yıl öncesinin teknolojisi kullanılıyor. Sinyalizasyon sistemi 1930'lu yıllarda analog olarak tasarlanan ve bilgisayar sistemine geçilemeyen New York metrosunda, rötarlar ve arızalar günlük hayatı olumsuz etkiliyor.