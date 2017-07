Dünyada ünlü Metropolitan Sanat Müzesi, Trump yönetiminin nüfusunun çoğunluğu Müslüman altı ülkenin vatandaşlarına vize yasağının ardından ziyaretçilerine İslam sanatını anlatmak için "Galeri Söyleşileri" başlattı.

ABD'nin New York kentindeki dünyaca ünlü Metropolitan Sanat Müzesi, ülkede hızla yükselen İslamofobiye karşı ziyaretçilerine İslam sanatını anlatarak kültürler arası köprü kurmaya çalışıyor.



Müzede, Trump yönetiminin nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülkenin vatandaşlarına vize yasağı getiren kararnamesinden ardından her cuma ABD halkına İslam ve Yakın Doğu sanatını tanıtmak için ücretsiz "Galeri Söyleşileri" adlı program düzenleniyor.



Müze, yoğun ilgi gören programıyla ülkede hızla artan İslamofobi karşısında kültürler arasında köprü kurmayı da amaçlıyor.



"Köprü olmak istiyoruz"



İslam sanatı bölümünün Türk küratörü Dr. Deniz Beyazıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programı daha önce düşünmüş olmalarına rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı ülkelerin vatandaşlarına seyahat sınırlaması getirmesinden sonra bu çalışmayı hayata geçirdiklerini belirtti.

Beyazıt, zaman içinde programın çok popüler hale geldiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ortadoğu üzerine başka bir perspektif sunmak istiyoruz çünkü şu an sürekli kötü haberler okuyoruz. Biz pozitif haber vermek istiyoruz. Amacımız Ortadoğu hakkında kendi çalışmalarımızla, kendi bildiklerimizle, müzenin elinde bulunan baş yapıtlarla ilgili başka bir perspektif sunmak. Biz bir köprü olmak istiyoruz."