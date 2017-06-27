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New York'ta metro raydan çıktı: 3 yaralı

New York kentinde metronun raydan çıkması nedeniyle en az üç kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

New York'ta metro raydan çıktı: 3 yaralı

ABD'nin New York kentinde metronun raydan çıkması nedeniyle en az üç kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Harlem'de 125. Cadde ile St. Nicholas bulvarının kesiştiği noktada A metrosunun bir vagonu raydan çıkmasıyla üç kişi hafif yaralandı.

Elektriklerin kesildiği trende klimaların da kapanması nedeniyle yüzlerce yolcu zor anlar yaşadı.

Kapılarını açtıkları vagonlardan çıkan yolcular, cep telefonlarının ışıkları ile rayların üzerinde karanlık ve duman içinde yürüyerek istasyona ulaştılar.

New York İtfaiyesinden yapılan açıklamada, kaza nedeniyle hafif yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Kazanın ardından Harlem bölgesindeki metro hatlarındaki servisler durduruldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #new york #metro
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