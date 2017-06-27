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Nijerya'da intihar eylemleri: 9 ölü

Nijerya'nın Maiduguri kentinde eş zamanlı 7 bombalı intihar saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da intihar eylemleri: 9 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Maiduguri kentinde eş  zamanlı düzenlenen 7 bombalı intihar saldırısında 9 kişi yaşamını yitirdi. 
 
Nijerya polisi adına açıklama yapan komiser Damian Chukwu, Borno  eyaletinin başkenti Maiduguri'de eş zamanlı 7 bombalı intihar eyleminin  gerçekleştirildiğini bildirdi.
 
Chukwu, saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 12 kişinin  de yaralandığını kaydetti.
 
Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt,  liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel  şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Örgütün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle  yüzbinlerce insan göç etmek zorunda kalıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Maiduguri #nijerya
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