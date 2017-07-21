Nijerya'nın Kwara eyaletinde kolera salgını nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Kwara Eyaleti'nde bin 617 kişide kolera tespit edildi. Hastalık nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, salgından 1 ile 5 yaş arası 460 çocuğun etkilendiği vurgulandı.
Hastalıktan korunmak için temizliğe önem verilmesi istenen açıklamada, sulu ishal vakalarının görülmesi durumunda sağlık merkezlerine başvurulması çağrısı yapıldı.
Kwara eyaletinde kolera salgını nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, bin 617 kişide de kolera tespit edildi.
Nijerya'nın Kwara eyaletinde kolera salgını nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.