İngiltere Başbakanı Theresa May, öğretmen maaşlarında sadece yüzde 1 oranında artış yaparak öğretmenleri küçük düşürmekle suçlanıyor.

Öğretmenler Sendikası da 2010 yılından bu yana öğretmen maaşlarının enflasyonun yüzde 15 gerisinde kaldığı açıklaması yaptı.

Aralarında Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Michael Gove ve Jeremy Hunt'ın da bulunduğu bakanlar kamu personelinin maaşlarının yükseltilmesinin zamanı geldiği yorumunu yapmıştı.

Guardian gazetesinin haberine göre eski Muhafazakar Parti bakanlarından Dan Poulter, sonbaharda açıklanması beklenen bütçede öğretmenlere verilmesi öngörülen maaş zammının enflasyon ile orantılı olması gerektiğini söyledi

Liberal Demokrat milletvekili Layla Moran ise enflasyonun altında öğretmenlere verilecek maaş zammının öğretmenleri küçük düşürücü bir davranış olduğunu savunarak hükümeti eleştirdi

İstatistiklere göre İngiltere'de 2011 yılından bu yana öğretmenlik görevini icra edenlerin üçte biri mesleği bıraktı. 2011 ve 2015 yılları arasında öğretmenlik yapan 27 bin 500 kişi geçtiğimiz yıl görevlerinden istifa etti.