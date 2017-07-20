Amerikan futbolunun 1970'li yıllardaki ünlü oyuncusu O.J. Simpson (70), silahlı soygun suçundan yattığı cezaevinden ekim ayında şartlı olarak tahliye edilecek.

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Hayatı ABD'de film ve belgesellere de konu olan Amerikan futbolunun 1970'li yıllardaki ünlü oyuncusu O.J. Simpson, 2008 yılında Las Vegas'ta arkadaşlarıyla silahlı soygun yaptığı iddiasıyla 9 yılı kesin toplam 33 yıl hüküm giymişti.



Simpson, 9 yılını doldurduktan sonra şartlı tahliye komisyonunun karşısına çıktı.



Komisyon, topluma zararlı olmayacağını, ailesi ve arkadaşlarının arasına dönmek istediğini belirten O.J. Simpson için şartlı tahliye kararı verdi. Simpson ekim ayında Nevada'daki hapishaneden salıverilecek.



ABD'nin en meşhur Amerikan futbolu oyuncularından Simpson, 1994 yılında eski eşi Nicole Brown Simpson ve onun arkadaşı Ron Goldman'ı öldürme suçlamasıyla tutuklanmış ancak cinayetleri işlediğine ilişkin yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat etmişti.



Simpson'ın cinayetleri işlediğine ilişkin ABD ve dünya kamuoyunda genel bir kanı oluşmuş bu nedenle beraat kararı halkın büyük tepkisini çekmişti.



Aktörlük ve spor yorumculuğu da yapan Simpson, 2007 yılında Las Vegas'ta bir otele silahlı soygun düzenleme ve adam kaçırma suçlarından 33 yıla mahkum edilmişti.

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