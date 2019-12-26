Öncü Gençlik Avrupa'da

Vatansever Öncü Gençlik Türkiye sınırlarını aştı şimdi de Avrupa'da kuruluyor.



Vatan Partisi Öncü Gençlik'in, Avrupa'da da kurulması için çalışmalar başladı.



Emperyalist planları bozguna uğratan vatansever gençlik, ilk toplantısını Almanya'nın Frankfurt şehrinde yaptı.



Toplantı Vatan Partisi Avrupa yöneticisi Yener Güneş'in başkanlığında düzenlendi.



Frankfut'taki toplantıya Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şule Perinçek ile Vatan Partisi Avrupa Temsilcisi Ali Mercan da katıldı.



Gençler, Türklerin ağırlıklı olarak yaşadığı batı Avrupa ülkelerine yoğunlaşma kararı aldı.



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