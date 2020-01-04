Operasyon koordinatını verdi

Güney Kirman eyaletindeki muhafızların komutanı General Gholamali Abuhamzeh, yaptığı açıklamada Körfez'deki gemilere muhtemel operasyonlar olasılığını dile getirdi.

General yaptığı açıklamada ayrıca, “Hürmüz Boğazı, Batı için hayati bir nokta ve çok sayıda Amerikan muhrip ve savaş gemileri oradan geçiyor.

Bölgedeki önemli Amerikan hedefleri uzun zamandan beri İran tarafından tespit edildi.

"35 ABD hedefi ve ayrıca Tel Aviv de ulaşabileceğimiz menzilde” dedi.