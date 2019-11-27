Oral Çalışlar ve Kadir İnanır Tiran'da ne yapıyordu

Arnavutluk'ta dün saat 03.55'te merkez üssü başkent Tiran'a 30 kilometre uzaklıkta deniz kıyısındaki Dıraç kenti olan 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ana depremin ardından dün akşama kadar 100'ün üzerinde artçı sarsıntı yaşandı.

Çok sayıda binanın yıkıldığı depremde 20 kişi öldü, 600 kişi de yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ağır.

Dıraç'ta 7 katlı bir otel de çöktü. Çöken otelde kalan 21 Türk kurtarıldı. Otel müşterilerinden ve personelden 7 kişi yaralandı.

ORAL ÇALIŞLAR VE KADİR İNANIR TİRAN'DA NE YAPIYORDU

Posta gazetesi yazarı Oral Çalışlar ile oyuncu ve bir dönem 'Akil Adam' olan Kadir İnanır'ın bir konferans için Tiran'a gittikleri belirtildi.

ulusal.com.tr