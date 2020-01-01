Ortadoğu'da yılbaşı coşkusu
Ortadoğu'da da yılbaşı coşkusu vardı. Lübnan'da kutlamalar "Yılbaşı Devrimi" adıyla yapıldı. Suriye'de de sokaklar 2020'yi bekleyen insanlarla doldu...
DÜNYA 01.01.2020, 19:48
Beyrut'ta "Yılbaşı Devrimi" adıyla yeni yıl kutlaması yapıldı. Lübnan 2020'ye "Devrim" sloganıyla girdi.
Binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Şehitler Meydanı'nda toplandı.
Lübnanlılar, şarkılar söyleyerek devrim sloganları attı.
Ülke genelinde güvenlik tedbirleri üst seviyedeydi. Sivil savunma birimleri ile itfaiye ekipleri de belirlenen noktalarda hazır bulundu.
Bu görüntüler ise Suriye'den... Şam'daki meydanlarda "Yılbaşı Ağacı" aydınlatıldı.
Halep'te caddeler 2020 yılını bekleyen insanlarla doldu taştı.
ulusal.com.tr
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