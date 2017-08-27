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Özbekistan’ın merhum Devlet Başkanı İslam Kerimov’un kızı Gülnara Kerimova'ya şok!

Özbekistan Başsavcılığı, Rusya yönetiminden, Özbekistan’ın merhum Devlet Başkanı İslam Kerimov’un kızı Gülnara Kerimova’ya ait gayrimenkullere el konulmasını istedi.

Özbekistan’ın merhum Devlet Başkanı İslam Kerimov’un kızı Gülnara Kerimova'ya şok!

Rusya Başsavcılığı Basın Merkezinden haber ajansı İnterfaksa yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Başsavcılığının, Kerimova'nın Rusya'daki gayrimenkullerine el konulmasını istediği belirtildi.

Açıklamada, Özbekistan tarafından iletilen talebin değerlendirmeye alındığı kaydedilirken, Gülnara Kerimova'ya ait hangi gayrimenkullere el konulmasının istendiğine ilişkin detay verilmedi.

'1.5 MİLYAR DOLAR MAL VARLIĞI VAR'

Özbekistan Başsavcılığından geçen ay yapılan açıklamada, Kerimova'ya ait olduğu iddia edilen ve aralarında Rusya'nın da olduğu 12 ayrı ülkede toplam 1,5 milyar dolarlık gayrimenkule el konulması için çalışmaların başlatıldığı bildirilmişti./Hürriyet

Etiketler; #Özbekistan #İslam Kerimov #gülnara kerimova
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