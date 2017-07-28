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Pakistan'da Başbakan Navaz Şerif görevden alındı

Pakistan Anayasa Mahkemesi, aile üyelerinden bazılarının Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle Başbakan Navaz Şerif'in görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Pakistan'da Başbakan Navaz Şerif görevden alındı

Anadolu Ajansı'nın abonelerine 'flaş' koduyla geçtiği haberde; Pakistan Anayasa Mahkemesi, aile üyelerinden bazılarının Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle Başbakan Navaz Şerif'in görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.
 

Etiketler; #Navaz Şerif #pakistan
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