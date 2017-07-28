Pakistan Anayasa Mahkemesi, aile üyelerinden bazılarının Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle Başbakan Navaz Şerif'in görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Pakistan Anayasa Mahkemesi, aile üyelerinden bazılarının Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle Başbakan Navaz Şerif'in görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.



Anayasa Mahkemesi Hakimi Ejaz Afzal Han, düzenlediği basın toplantısında, 5 kişilik hakim heyetinin 273 gün süren davanın ardından oy birliğiyle Şerif'in görevden uzaklaştırılmasına karar verdiğini duyurdu. Han, ayrıca Maliye Bakanı Muhammed İshak Dar'ın da görevden uzaklaştırıldığını belirtti.



Han, "Pakistan Başbakanının parlamento ve mahkemeye karşı dürüst davranmadığını" belirterek, Şerif'in artık başbakanlık koltuğuna "layık olmadığını" bildirdi. Mahkeme kararına göre, Şerif ömür boyu siyasetten men edildi.



Anayasa Mahkemesi ayrıca Şerif'in bazı aile üyeleri hakkındaki yolsuzluk iddialarını soruşturmak üzere kurulan Ortak Soruşturma Komisyonu (JIT) tarafından toplanan tüm materyallerin, 6 hafta içinde "Yolsuzluk Mahkemesine" gönderilmesine karar verdi.



Bunun yanı sıra Anayasa Mahkemesi, Başbakan Şerif, Şerif'in çocukları Meryem, Hasan, Hüseyin Şerif ve milletvekili Muhammed Safdar aleyhinde söz konusu mahkemede yolsuzluk davası açılacağını bildirdi.



Yüksek Mahkeme, yolsuzluk mahkemesinin kararının 30 gün içinde açıklanması gerektiğini kaydetti.



Şerif görevi bıraktı

Anayasa Mahkemesinin kararının ardından Başbakan Şerif'in görevi bıraktığı belirtildi.



Şerif'in görevden azledilmesinin ardından, partisi PML-N'nin (Pakistan Müslüman Birliği-Navaz) yakında yeni Başbakanı belirlemesi bekleniyor. Ülkedeki genel seçimlerin 2018'de yapılması planlanıyor.



Pakistan Anayasa Mahkemesi, Panama belgeleri ve Şerif ailesi hakkındaki yolsuzluk iddialarını soruşturmak üzere 6 kişiden oluşan bir komisyon kurulması kararı almıştı.



Ülkenin 2 istihbarat kuruluşunun temsilcilerinin de bulunduğu JIT, daha önce Şerif'in iki oğlu, kardeşi ve iki yakın çalışma arkadaşını sorgulamıştı. JIT raporunda, "Davalıların deklare ettiği mal varlığı ile bilinen gelir kaynaklarından elde edilen arasında kayda değer fark bulunmaktadır." ifadesine yer verilmişti.



Pakistan yasalarında off-shore şirketine sahip olmak yasaklanmasa da muhalefet bu paranın "rüşvet ve yolsuzluk" ile elde edildiğini öne sürüyor.



Şerif önceki iki Başbakanlık deneyiminde de görev süresini tamamlayamamıştı.



Ailesi hakkındaki yolsuzluk iddialarını reddeden Şerif, açılan yolsuzluk soruşturmasını ise "haksız" olarak nitelendirmişti. Şerif yanlıları, Başbakan'ın koltuğundan edilmesi için kendisine komplo kurulduğunu iddia etmişti.



2016 yılının nisan ayında Şerif’in en büyük oğlu Hüseyin Navaz, ailesinin off-shore şirketleri ve ülke dışında gayrimenkulleri olduğunu itiraf etmişti. Hüseyin Navaz, yurtdışına tüm para aktarımın yasal olduğunu savunmuş, mal varlığını açıklamayı ise reddetmişti.