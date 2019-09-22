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Pakistan'da feci kaza: 26 ölü

Pakistan'ın Gilgit Baltistan eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 26 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da feci kaza: 26 ölü

Gilgit Baltistan'ın Skardu kentinden Pencap eyaletinin Ravalpindi kentine giden otobüsün şoförü, 4 bin 173 metre yüksekliğindeki Babusar Geçidi'ne çıktığı sırada kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Kazada 26 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Babusar Geçidi, Gilgit Baltistan'ı Pakistan'ın diğer eyaletlerine bağlayan en kısa yol olma özelliğine sahip.


Kaynak: AA
Etiketler; #pakistan #kaza #Otobüs #pancap
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