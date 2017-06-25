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Pakistan'da petrol tankeri devrildi: Ölü sayısı yükseliyor

Petrol taşıyan tanker devrildi, bilanço ağır oldu. Feci kazanın ilk anlarında 122 olan ölü sayısı 148'e yükseldi.

Pakistan'da petrol tankeri devrildi: Ölü sayısı yükseliyor

Kazanın adresi Pakistan. Bahavalpur kenti yakınlarında bir tanker sürücüsü, aracın kontrolünü yitirdi. Devrilen tankerdeki petrol etrafa yayıldı.



Çevre köylerde bulunan çok sayıda vatandaş da tankerden akan petrolü alabilmek için birbiriyle yarıştı. 



Tankerin yanmaya başlaması sonucu yüzlerce kişi bir anda alevler içinde kaldı.



148 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada çok sayıda ağır yaralı da tedavi için hastanelere kaldırıldı.



Kazada ölenlerin arasında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu belirtiliyor.



ulusal.com.tr

Etiketler; #pakistan #petrol tankeri #122 ölü
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